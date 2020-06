Athen: Löschmittel für Brandherde gesucht

Nikos Dendias, der griechische Minister für Bürgerschutz, schlägt Alarm. Sollte es wieder, wie oft im Sommer, zu ausgedehnten Waldbränden kommen, würden die Griechen allein damit nicht fertig werden. Von den 18 Löschflugzeugen wären nur die Hälfte einsatzbereit. Um den Rest flott zu bekommen, fehlt das Geld. Nun will Athen in Rom um Hilfe bitten. Die italienische Feuerwehr soll bei Waldbränden auf den Inseln im Ionischen Meer und Teilen Westgriechenlands übernehmen. Bei der griechischen Feuerwehr sollen überhaupt fast 4500 Stellen unbesetzt seien, auch an Ausrüstung mangelt es.

Hier scheint Griechenland tatsächlich gespart zu haben – wenn auch am falschen Platz. In vielen anderen Bereichen wurden allerdings die Spar- und Reformzusagen nicht eingehalten. Offiziell liegt der Bericht der Troika – Experten von EU-Kommission, EZB und IWF – zwar noch gar nicht vor. Inoffiziell sichern aber bereits Details durch. Demnach hat die griechische Regierung im Jahr 2010 von rund 300 Sparvorgaben nur 90 erfüllt, berichtet die Rheinische Post. "Es gibt kein Troika-Dokument mit diesen Zahlen", hieß es daraufhin am Freitag aus EU-Kreisen. Eine vollständige Analyse werde erst im Herbst vorliegen.