Athen: Kündigungswelle in Staatsbetrieben

Dieser Abbau bedeutet die erste breit angelegte Kündigungswelle in griechischen Staatsunternehmen. Auslöser ist die Angst vor der Staatspleite. Denn können die Griechen mit ihren Bemühungen, mehr einzunehmen und weniger auszugeben, ihre Kreditgeber nicht zufrieden stellen, fließt kein Geld mehr nach Athen.



Anfang September hatte die sogenannte Troika aus Vertretern von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds Athen überraschend verlassen. Zu wenig war ihnen in Griechenland weitergegangen. Auf das Urteil dieser Troika aber kommt es an, ob Griechenland die nächste Kredittranche in Höhe von acht Milliarden Euro (175 Millionen davon aus Österreich) bekommt. Wird nichts überwiesen, ist Griechenland im Oktober pleite.



So weit wollen es die Griechen nicht kommen lassen. Mehreinnahmen von zwei Milliarden Euro soll heuer noch eine neue Immobiliensteuer bringen. Damit diese nicht hinterzogen werden kann, wird diese mit der Stromrechnung eingezogen.