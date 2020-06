Athen: Euro-Abschied als Horrorszenario

An irgendeinem Freitagabend in Griechenland: In den Banken des Landes wird emsig damit begonnen, Euro-Banknoten abzustempeln. Montagfrüh ist die griechische Währungswelt dann eine komplett andere. Es gelten nur noch abgestempelte Euro-Scheine als Währung, die mit dem „wirklichen“ Euro nichts mehr zu tun hat. So oder ähnlich stellt sich mancher Experte den Über-Nacht-Ausstieg aus dem Euro und die Rückkehr zur früheren Landeswährung vor.

Ökonom Thomas Url vom Wirtschaftsforschungsinstitut verweist dies allerdings ins Reich der Fantasie. Ein derartiges Umstempeln sei technisch gar nicht machbar. Wenn Griechenland tatsächlich aus dem Euro ausschert und seine Währung (z. B. auf Drachmen) umstellt, müssten einfach neue Banknoten her. Das allerdings dauert. Als die USA für den Irak neue Banknoten (in London) drucken ließ, habe das drei Monate gedauert, erzählt Url. 30 Jumbojets waren nötig, um die Menge an neuem Geld in den Irak zu schaffen.

Behalten jene recht, die voraussagen, dass Griechenland bereits im heurigen dritten Quartal die Eurozone verlässt, müssten also irgendwo auf der Welt bereits Drachmen gedruckt werden. Gerüchte dafür halten sich hartnäckig, Beweise dafür gab es bisher aber keine.