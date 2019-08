Arbeitszeit: Wenn der All-in-Vertrag zur Überstunden-Falle wird

147 Euro Verlust im Monat

An einem Fallbeispiel, einer weiblichen Führungskraft in der Metallbranche mit 4300 Euro brutto Monatsgehalt und 45 Wochenstunden, rechnet Höferl vor, dass die Dame eine Stunde in der Woche gratis arbeitet. Oder anders gesagt: Pro Monat verliert sie 147 Euro.

Generell habe sich die Situation der Arbeitnehmer mit der 60-Stunden-Woche verschlechtert. „Die Leute müssen für dasselbe Gehalt heute mehr arbeiten“, sagt Höferl.

Viele Arbeitnehmer wissen nicht, so die GPA, dass der Arbeitgeber vom Gesetz her die Überstundenpauschale und die tatsächlich geleisteten Einzelstunden berechnen und vergleichen muss. Das heißt im Fachjargon Deckungsprüfung. Der Durchrechnungszeitraum ist in der Regel ein Jahr.