Warum es Trenkwalder nach Afrika zieht

In der Türkei erledigen rund 500 Trenkwalder-Mitarbeiter unterschiedliche Kundenservice-Leistungen, zum Teil vom Homeoffice aus. Durch die hohen Lohnkosten in Mitteleuropa zahle sich die Auslagerung für die Auftraggeber aus.

Aktuell betreibt Trenkwalder eigene Niederlassungen in Osteuropa, der Türkei und Kosovo. In Ungarn etwa werden für einen deutschen Spielwarenhersteller einzelne Teile gefertigt. Der Hersteller habe die Lohnfertigung aufgrund der Lieferkettenproblematik von Asien zurück nach Europa verlagert, berichtet Pollok. Den Kundennamen darf er nicht nennen.

Trenkwalder wurde 1985 in Schwadorf/NÖ gegründet und gehört seit 2011 zur deutschen Droege-Gruppe. Der Personaldienstleister ist in 15 Ländern Zentral- und Osteuropas tätig und beschäftigt rund 20.000 Menschen. Umsatz : ca 550 Mio. Euro. In Österreich sank der Personalstand seit 2019 von 5.500 auf aktuell ca. 3.000

Südafrika und Ghana im Visier

Nun streckt Pollok seine Fühler nach Afrika aus und will dort eigene Niederlassungen gründen. „Wir wollen neue Märkte in Afrika erschließen, weil die Rekrutierungen in Europa immer schwieriger werden“, berichtet Pollok. Im Visier seien Südafrika, Ghana, Elfenbeinküste oder Ruanda. In diesen Ländern sollen sowohl Fachkräfte in Mangelberufe angeworben als auch Offshoring – also Lohnfertigung – betrieben werden.

Facharbeiter in Mangelberufen als Zeitarbeitskräfte nach Österreich holen, dürfen die Personaldienstleister derzeit nicht. Ein großer Nachteil, meint Pollok, denn die Zeitarbeitsbranche könnte bei der Migration helfen. „Wir kennen uns bei den Arbeitsmärkten am besten aus“.