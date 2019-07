Arbeitslosigkeit sank im Juni um 4,9 Prozent - 324.203 ohne Job

Größte Arbeitslosenrückgänge in Salzburg und Tirol



Alle Bundesländer verzeichnen Ende Juni sinkende Arbeitslosigkeit: Die größten Rückgänge gab es in Salzburg und Tirol mit jeweils 9,0 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Überdurchschnittliche Rückgänge verzeichnen auch Kärnten mit 6,9 Prozent und Oberösterreich mit 4,5 Prozent. In Niederösterreich ging die Arbeitslosigkeit um 3,6 Prozent zurück, in Wien um -3,1 Prozent sowie im Burgenland um ein Prozent. In Vorarlberg betrug der Rückgang 0,7 Prozent, in der Steiermark 0,4 Prozent.