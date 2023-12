Arbeitslosigkeit in Österreich stieg im November auf 6,5 Prozent

Ende November waren in Österreich 352.551 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen - die Arbeitslosenquote beträgt 6,5 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit. Im Oktober hatte sie 6,3 Prozent betragen, vor einem Jahr lag sie bei 6,1 Prozent.

➤ Mehr lesen: Arbeitslosigkeit im Oktober im Vorjahresvergleich leicht gestiegen