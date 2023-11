Arbeitslosigkeit im Oktober im Vorjahresvergleich leicht gestiegen

Per Ende Oktober 2023 sind in Österreich 338.896 Menschen arbeitslos gewesen. 264.232 nahmen an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) teil, 74.664 machten eine AMS-Schulung.

Die Quote ist damit im Vergleich zum Oktober 2022 gestiegen, damals betrug sie 6,3 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstagvormittag mit.