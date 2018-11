Arbeitslosigkeit im Oktober um sieben Prozent gesunken

Die Zahl der Personen ohne Job ist im Oktober im Vergleich zu 2017 um sieben Prozent zurückgegangen. Insgesamt waren im Vormonat 365.553 Personen auf Jobsuche, davon befanden sich 69.317 in Schulung. Den größten Rückgang gab es am Bau mit 11,6 Prozent. Im Tourismus und bei den Zeitarbeitsfirmen sei das Minus mit rund sechs Prozent hingegen "unterdurchschnittlich" gewesen, hieß es aus dem Sozialministerium am Freitag.

Rund 3.766.000 Personen waren im Oktober als Angestellte oder Arbeiter beschäftigt, um 77.000 bzw. 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr.