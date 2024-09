Erstmals seit 10 Jahren: Bald über 3 Mio. Arbeitslose in Deutschland

Die Arbeitslosenzahl in Deutschland könnte im kommenden Jahr nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) erstmals seit zehn Jahren über drei Millionen steigen. Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass sich an der Flaute als Folge der wirtschaftlichen Schwäche etwas ändere, sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag: "Es kann im nächsten Frühling, wenn sich daran nichts ändert, auch kurzfristig dazu führen, dass wir über drei Millionen kommen."