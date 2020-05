Arbeitslosigkeit bleibt auch im Februar auf Rekordniveau

Die einzig positive Nachricht: Im Februar stieg die Arbeitslosigkeit in Österreich mit 6,2 Prozent nicht mehr ganz so stark wie in den vergangenen Monaten an. Es zeichnet sich also eine Stagnation auf hohem Niveau, besser gesagt auf Rekordniveau, ab. Mit 404.000 registrierten Arbeitslosen wurde zahlenmäßig erneut ein Allzeit-Höchstwert für Februar erreicht, die Arbeitslosenquote erreichte mit 8,7 Prozent nach nationaler Berechnung den Wert von Februar 2010, als die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte.

Wie damals versucht das AMS auch jetzt wieder, durch eine massive Ausweitung der Schulungstätigkeit gegenzusteuern. Die knapp 78.000 Schulungsteilnehmer werden zwar ausgewiesen, werden aber nicht zur Berechnung der Arbeitslosenquote herangezogen. Obwohl saisonbedingt beinahe ein Drittel der Arbeitslosen eine Wiedereinstellzusage hat – insbesondere am Bau – zeichnet sich vorerst keine Entspannung am Arbeitsmarkt ab. Die Zahl der offenen Stellen ist erneut um zehn Prozent gesunken. „Trotz der üblichen Frühjahrsbelebung und weiterer Beschäftigungsgewinne muss auch in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gerechnet werden“, sagt Sozialminister Rudolf Hundstorfer.