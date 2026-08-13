Arbeitskosten stiegen in Österreich über EU-Schnitt

Österreichs Privatwirtschaft hat mit 46,30 Euro pro Stunde die fünfthöchsten Arbeitskosten in der Europäischen Union. Im verarbeitenden Gewerbe sind es mit 51,30 Euro die dritthöchsten, im Dienstleistungssektor rangiert Österreich mit 44 Euro auf Rang 7. Im Schnitt betragen die Arbeitskosten in der EU 34,70 Euro, erhob das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der deutschen Hans-Böckler-Stiftung anhand der Daten aus dem Jahr 2025.

Deutschland, 2024 noch nahezu gleichauf mit Österreich, fiel mit 45,70 Euro auf den siebenten Rang zurück, dahinter folgt Frankreich. Angeführt wird das Ranking wie schon in den vergangenen Jahren von Luxemburg (56,20 Euro), Dänemark (53,30 Euro) und Belgien (49,70 Euro). Am günstigsten ist der Faktor Arbeit in Bulgarien mit 11,80 Euro.