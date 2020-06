Arbeitskosten in Österreich explodieren

31,40 Euro – so viel kostet eine Arbeitsstunde in Österreich. Löhne bzw. Gehälter samt Steuern und Nebenkosten kamen im Vorjahr auf diesen statistischen Durchschnittswert pro Stunde, gab das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag bekannt. Das waren um 18,9 Prozent oder fast ein Fünftel mehr als im Jahr 2008. Kein anderes Euroland hatte in diesem Zeitraum eine derart eklatante Steigerung bei den Arbeitskosten. Zum Vergleich: Beim großen Nachbarn Deutschland gab es ein Plus von 12,2 Prozent auf 31,30 Euro je Stunde.

Fein, dann haben die Arbeitnehmer wenigstens mehr in der Tasche, könnte man hoffnungsvoll meinen. Das war aber leider nicht der Fall. Für die Beschäftigten ist „heuer bereits das fünfte Jahr in Folge, in dem die Einkommen real zurückgehen“, sagt Karl Aiginger, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). Er findet es „ärgerlich, dass sich die höheren Lohnkosten für die Arbeitnehmer real als Minus erweisen“. Die heimischen Teuerungsraten sowie die Steuerprogression (sprich das Hineinwachsen in höhere Steuerklassen) raffen selbst vorzeigbare KV-Erhöhungen dahin.

Kein Wunder, dass die Wirtschaft schon seit Jahren die hohen Lohnnebenkosten anprangert. Teure Arbeit ist schließlich Gift für Standort und Beschäftigung und kann Abwanderung von Betrieben ins günstigere Ausland forcieren. Am Donnerstag wurde im Parlament eine Erleichterung beschlossen, wenn auch eine winzige. Mit 1. Juli wird der Unfallversicherungsbeitrag von 1,4 auf 1,3 Prozent (der Lohnsumme) gesenkt. Anfang 2015 wird dann der Arbeitgeber-Beitrag zum Insolvenz-Fonds abgesenkt – ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte.