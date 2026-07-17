Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple hat Nvidia als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt überholt. Der iPhone-Konzern kam am Freitag auf einen Börsenwert von rund 4,9 Billionen US-Dollar und zog damit an dem KI-Chip-Spezialisten vorbei, dessen Marktkapitalisierung bei etwa 4,8 Billionen Dollar lag. Nvidia geriet im Zuge eines breiteren Ausverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten unter Druck. Anleger nahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate teilweise Gewinne mit und schichteten innerhalb des Technologiesektors um. Apple erhielt zugleich Rückenwind von einer positiven Analysteneinschätzung der Großbank HSBC. Die Experten stuften die Aktie auf 'Kaufen' hoch. Sie setzen unter anderem auf neue KI-Funktionen, eine überarbeitete Siri und die Einführung von 'Apple Intelligence' in weiteren Märkten. Zudem wird über neue Geräte wie ein faltbares iPhone spekuliert.

Bei Nvidia läuft das Geschäft unterdessen weiter stark. Der Chipkonzern steigerte seinen Quartalsumsatz zuletzt um mehr als 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar. Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren profitierte von den hohen Investitionen großer Cloud-Anbieter in KI-Infrastruktur.