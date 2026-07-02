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Wirtschaft

Fokus auf faltbare Modelle: Apple plant demnächst fünf neue iPhones

Trotz Lieferengpässen bei Chips wolle man so Marktanteile gewinnen.
02.07.2026, 20:46

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FILE PHOTO: Apple's logo

Apple soll heuer noch heuer und 2027 im ersten Halbjahr fünf neue iPhone-Modelle launchen, berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei Asia. Trotz Lieferengpässen bei Chips wolle man so - vor allem mit mehr faltbaren Modellen - Marktanteile gewinnen. Laut dem Bericht hat der US-Konzern seine Zulieferer angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones heuer vorzubereiten. Die vorherige Prognose lag bei 7 bis 8 Millionen.

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Zur Speicher-Chip-Problematik schreibt Nikkei Asia unter Berufung auf Branchenkenner weiter, dass Apple bei der Beschaffung von Smartphone-Chips über eine stärkere Verhandlungsposition als viele der Konkurrenzfirmen verfüge. Das gelte auch für weitere Handy-Komponenten.

Apple
Agenturen, jde  | 

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