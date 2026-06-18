Apple wird als Reaktion auf die im KI-Boom gestiegenen Speicherchip-Kosten die Preise erhöhen. "Leider sind Preiserhöhungen unvermeidlich", sagte Apple-Chef Tim Cook dem Wall Street Journal. Der gesamten Branche macht bereits seit Monaten zu schaffen, dass mit dem groß angelegten Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz die Speicherchip-Kapazitäten nicht ausreichen - und die Preise entsprechend in die Höhe schießen.

Cook machte keine Angaben dazu, wann, wie stark und für welche Produkte die Preise erhöht werden sollen. Die nächste große Vorstellung neuer Geräte wird wie gewohnt im Herbst mit der neuen iPhone-Generation erwartet. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge will Apple in diesem Jahr seine Modellpalette mit einem auffaltbaren iPhone erweitern. Apple konnte bisher unter anderem dank langfristiger Lieferverträge die Gerätepreise für Kunden weitgehend stabil halten. Apple gebe zwar sein Bestes, um die "riesigen" Kostensteigerungen abzufedern und nicht an die Kunden weiterzureichen, aber dies sei nicht mehr nachhaltig möglich. Einige PC-Hersteller und Spielekonsolen-Anbieter erhöhten bereits ihre Preise. Auch bei anderen großen Elektronik-Anbietern war zuletzt zu hören, dass die Kostensteigerungen bei Speicherchips ein Ausmaß erreicht hätten, das ohne höhere Preise für die Kunden nicht verdaut werden könne.

Apple und Intel einigen sich auf Chipproduktion in den USA US-Präsident Donald Trump zufolge hat sich Apple mit Intel auf die Entwicklung und Produktion von Chips in den USA geeinigt. Apple habe einer entsprechenden Partnerschaft zugestimmt, schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Für den iPhone-Hersteller bedeutet der Schritt eine Diversifizierung seiner Lieferkette. Bisher ist Apple stark von dem taiwanischen Konzern TSMC abhängig, dessen hochmoderne Fertigungsanlagen auch von KI-Chipentwicklern wie Nvidia und AMD stark nachgefragt werden. Der US-Halbleiterhersteller Intel wiederum sichert sich durch den Auftrag eine stetige Nachfrage eines der weltgrößten Elektronikkonzerne. Das stärkt das Fertigungsgeschäft, das in den vergangenen Jahren hinter TSMC zurückgefallen war. Stellungnahmen der beiden Konzerne waren zunächst nicht erhältlich.