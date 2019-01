Ansturm auf die geförderte Altersteilzeit

Verlierer der Neuregelung sind ausgerechnet Männer, die sehr lange Versicherungszeiten aufweisen. So wie KURIER-Leser Hans S., der als 1961 Geborener nicht wie geplant heuer und auch nicht im nächsten Jahr, sondern frühestens 2021 um Altersteilzeit ansuchen kann. Kurz vor Weihnachten hätte er davon erfahren. „Meine Arbeitszeit hat sich dadurch mit einem Schlag von zwei auf vier Jahre verdoppelt“, fühlt sich Herr S. von der Regierung gefrotzelt. „Man hat ja auch eine Lebensplanung.“ Als Langzeitversicherter hätte er zuvor nach vier Jahren Altersteilzeit mit 62 in die Korridorpension wechseln können.

Einschnitt in Lebensplanung

Herr S. sei kein Einzelfall, meint Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. „Die Verschlechterungen bei der Altersteilzeit waren für viele, die sich bereits darauf eingestellt haben, ein Schock.“ Es hätte zumindest eine faire Übergangsfrist geben müssen. Die Neuregelung sei dadurch für Tausende Beschäftigte ein gewaltiger Einschnitt in die Lebensplanung. Für Schwerarbeiter, die mit 60 Jahren in Pension gehen, ist die Altersteilzeit gar nicht mehr möglich. Dies betrifft vor allem Industriearbeiter. Auch Frauen würden durch die Neuregelung verlieren, so Kalliauer. Ihr Regelpensionsalter wird bekanntlich ab 2024 schrittweise angehoben – und damit auch das Mindestalter für die Altersteilzeit.

Attraktives Modell

Trotz der Änderungen rechnet der AK-OÖ-Chef mit weiterhin großem Zuspruch. „Die Altersteilzeit ist für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber ein attraktives Modell für einen gleitenden Übergang in die Pension.“ Die AK fordert einen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit. Im Handel wurde dieser Anspruch jetzt auf Kollektivvertrags-Ebene vereinbart. Allerdings gilt er nur für die kontinuierliche Variante, nicht jedoch fürs Blocken.