Annäherung mit China: Trump verlängert Schonfrist für Strafzölle

Die Eskalation des Handelskrieges zwischen den USA und China ist, wenn schon nicht abgeblasen, so doch zumindest vertagt. Er werde die Frist am 1. März verlängern, kündigte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag via Twitter an. Ab diesem Stichdatum sollten die Strafzölle für praktisch alle US-Importe aus China von 10 Prozent auf 25 Prozent erhöht werden.

Weil es in den Gesprächen mit China allerdings "substantielle Fortschritte" gegeben haben, werde er davon vorerst absehen, so Trump. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, so würde er diese mit Chinas Präsident Xi im famlieneigenen Luxusressort Mar-a-Lago in Florida unterschreiben. Einen Termin nannte er dafür nicht.

Fortschritt in Streitfragen

Die Fortschritte hätten laut dem US-Präsidenten einige Streitfragen wie den Schutz von geistigem Eigentum, erzwungenen Technologietransfer, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Währungsfragen "und viele andere Themen" betroffen. Worauf man sich in den "sehr produktiven Gesprächen" tatsächlich geeinigt hat, bleibt vorerst noch ungewiss.