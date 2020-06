Gutachter bringt Immofinanz in Bedrängnis

Am Wiener Handelsgericht ging am vergangenen Freitag ein brisanter Musterprozess eines Immofinanz-Anlegers gegen die ehemalige Constantia Privatbank, heute Aviso Zeta, über die Bühne. Investor Gustav Ö., vertreten von Anwalt Ulrich Salburg und dem Prozessfinanzierer AdvoFin, fordert von der Ex-Bank, die heute zum Immofinanz-Konzern gehört, Schadenersatz wegen Verletzung der Ad-hoc-Meldepflicht und wegen Kursmanipulation. Streitwert: 85.000 Euro. „Der Sachverständige Christian Imo hat in der Verhandlung viele Vorwürfe untermauert“, sagt AdvoFin-Chef Franz Kallinger. AdvoFin vertritt insgesamt 3300 Immofinanz-Anleger mit rund 200 Millionen Euro Schadenersatz-Forderungen.