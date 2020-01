Anleger haben die Krise am Golf bereits abgehakt

Die Anleger in Deutschland haken die Krise am Golf ab und greifen zu Aktien. Der Dax ging am Freitag 0,3 Prozent fester bei 13.528,88 Punkten in den Handel. Das Rekordhoch von 13.596 Punkten sei nun in Reichweite, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Neuer Schwung

Schwung erwarteten die Investoren vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht werden soll. Auch die für kommende Woche geplante Unterzeichnung der ersten Phase eines Handelsabkommens zwischen den USA und China sorge für Kauflaune.