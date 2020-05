Anleger freut’s: Konzerne kaufen mehr eigene Aktien denn je

Wohin mit dem Geld? Vor diesem Problem stünde jeder gern. Für viele Unternehmen ist die Frage aber tatsächlich heikel. Vor allem US-Konzerne haben Geldreserven in Rekordhöhe aufgehäuft: Laut Moody’s sitzen sie auf flüssigen Mitteln in Höhe von umgerechnet 1600 Milliarden Euro. Diese mit Gewinn anzulegen ist momentan aber schwierig und riskant.

Deshalb greifen viele Manager dort zu, wo sie sich sicher fühlen: Sie kaufen Aktien des eigenen Unternehmens zurück. Wenn der Kurs niedrig liegt, ist das ein gutes Investment. Weil dann weniger Papiere auf dem Markt sind, steigen der Gewinn pro Aktie und der Kurs – das freut die Aktionäre.

Besonders in den USA, aber auch in Japan seien die Rückkäufe sehr ausgeprägt. Deshalb sollten diese Aktienmärkte nicht abgeschrieben werden, auch wenn europäische Papiere derzeit mehr Potenzial aufzuweisen hätten, sagte Gérard Piasko, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, am Montag vor Journalisten in Wien: „In Europa hat diese aktionärsfreundliche Politik noch nicht die gleiche Tradition wie in den USA, sie nimmt aber zu.“