Anlagenbauer FMW ist insolvent

Die niederösterreichische FMW Industrieanlagenbau GmbH, die 97 Mitarbeiter am Standort im niederösterreichischen Kirchstetten beschäftigt, ist zahlungsunfähig. Der Anlagenbauer ist auf die beiden Bereiche Papier und Zellstoff sowie Mineraltechnik spezialisiert. „Das Unternehmen hat heute einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt", bestätigt Alexander Klikovits, Insolvenzexperte des KSV1870 dem KURIER. "In dieser Art eines Insolvenzverfahrens wird das Unternehmen unter Aufsicht eines Masseverwalters mit dem Ziel fortgeführt, entschuldet aus der Insolvenz hervorzugehen." Den Gläubigern muss aber zumindest eine Quote in Höhe von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden.

Das Unternehmen führt die anhaltende Wirtschaftskrise, die schleppende Konjunkturentwicklung und die damit verbundenen Auftragsrückgänge als Pleite-Ursache an. „Weiters hat der Zahlungsausfall eines wichtigen russischen Kunden die Liquiditätslage massiv belastet", hieß es am Dienstag aus dem Unternehmen.

Der Betrieb gehört seit Sommer 2013 zu 40 Prozent der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Finatem, 20 Prozent gehören dem Management und die weitere Anteile halten Fonds der Hannover Finanz und andere deutsche Finanzinvestoren.