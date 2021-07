Andritz schließt drei Werke in Deutschland

Der österreichische Anlagenbauer Andritz AG, der im Wiener Börsenindex ATX notiert, räumt bei seinem Tochter-Konzern Schuler mit Sitz in Göppingen gründlich auf. Was in der Ad-Hoc-Meldung als "Optimierung der Wertschöpfungskette bis Ende 2017" bei Schuler bezeichnet wird, bedeutet tatsächlich die Schließung von drei der sieben deutschen Werke. Schuler konsolidiere die Vielzahl von deutschen Produktionsstandorten und konzentriere die Neumaschinenfertigung in Erfurt und Göppingen, heißt es dazu in einer Stellungnahme. "Die Produktionsschließungen in Netphen, Waghäusel und Weingarten betreffen rund 450 Mitarbeiter."

„Wir konsolidieren die hohe Anzahl an Produktionsstandorten in Deutschland, die durch viele Akquisitionen der Vergangenheit entstanden sind. Damit schaffen wir effizientere Produktionsstrukturen, um im verschärften internationalen Wettbewerb weiter erfolgreich zu sein“, erklärte Vorstandsvorsitzender Stefan Klebert am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung der Schuler AG in Göppingen. "Der Pressenhersteller baute in den vergangenen Jahren seine Produktionsaktivitäten in Auslandsmärkten stark aus, um den Absatzmärkten zu folgen."

Zudem ändert sich der Kapazitätsbedarf zunehmend durch einen anderen Produktmix. Schuler habe erfolgreich neue Marktsegmente wie Anlagen für die Herstellung von Großrohren oder von Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnrädern erschlossen. Bei diesen Aufträgen sei der Maschinenbauer Systemlieferant und kaufe verstärkt Anlagenkomponenten zu, was den Eigenfertigungsanteil vermindert, so der Schuler-Konzern.