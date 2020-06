Anlageimmobilien bleiben attraktiv

Schluss ist auch mit dem Steuervorteil für Gemeinden. Für den Bau einer Schule, eines Amtsgebäudes oder eines Kindergartens wurden bisher Errichtungsgesellschaften gegründet, die zum Vorsteuerabzug berechtigt waren. Die Gebäude vermieteten sie günstig an die Gemeinde.

Auch die Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) ist hiervon betroffen. Der große Bestand an Universitäten, Schulen und bereits in Bau befindliche Gebäuden wie die neue Wirtschaftsuni in Wien bleiben davon jedoch unberührt. Denn die neuen Umsatzsteuerregeln gelten erst ab dem 1. Mai 2012.