Angst vor US-Schuldenbremse

Ursprünglich hatten die USA bereits auf dem G-20-Gipfel in Toronto 2010 versprochen, ihr Budgetdefizit bis 2013 zu halbieren und bis 2016 ihre Verschuldung zu stabilisieren. Inzwischen marschieren die „Zerrissenen Staaten von Amerika“ (©Der Spiegel) auf eine Verschuldungsquote von 120 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung zu. Zum Vergleich: Italien, eines der größeren Sorgenkinder in der Eurozone, erwartet für 2013 eine Verschuldungsquote von 126 Prozent.

Freilich kriselt es nicht nur in den USA, auch in anderen Weltregionen spürt man den globalen Abschwung. So musste Indien am Montag das schwächste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren melden. Angesichts der Rezession in der Eurozone, von der nur noch wenige Länder wie Österreich verschont geblieben sind, klingt die indische Wachstumsrate von bis zu sechs Prozent fantastisch hoch. Dennoch: Der nach China und Japan drittgrößten Volkswirtschaft Asiens macht die schwächelnde globale Nachfrage, aber auch eine Teuerungsrate von fast acht Prozent zu schaffen.