Angst vor Regierungssturz: Zinsen für Athen steigen

Griechenland gibt wieder einmal Anlass zur Sorge: Die Angst vor einem Sturz der Regierung sorgte am Dienstag für gehörige Verunsicherung an den Finanzmärkten. Die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen, die noch vor wenigen Tagen bei sechs Prozent lagen, kletterten über 7,2 Prozent. Auch an den Aktien gingen die Turbulenzen nicht spurlos vorüber. Der Athen-Composite-Index, der schon seit vielen Wochen auf Talfahrt ist, lag am Dienstag abermals 5,7 Prozent im Minus.