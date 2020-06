Angst vor Pleiten kehrt zurück: "In Kiew passieren dieselben Fehler wie in Athen"

Monatelang war an den Finanzmärkten alles ruhig, die Griechenland-Krise schien nahezu vergessen. Jetzt allerdings macht sich – nach einem ersten Aufflackern im Oktober – erneut Panik breit.

Am Mittwoch ging es mit der Athener Börse weiter bergab. Und das, nachdem die Aktienkurse am Tag davor um 13 Prozent eingebrochen waren. Zugleich stiegen die Zinsen für Staatsschuldpapiere dramatisch an.

"Man muss stets auf der Hut sein: Die Stimmung der Märkte kann sich schlagartig drehen", warnt Susan Schadler, bis 2007 hochrangige Managerin im Internationalen Währungsfonds ( IWF), im Gespräch mit dem KURIER. Sie wirft ihrem früheren Arbeitgeber vor, er habe sich 2010 durch politischen Druck in ein Hilfsprogramm drängen lassen und dafür seine Richtlinien über Bord geworfen. "Die Prognosen für Griechenland waren viel zu optimistisch, alle wussten das."