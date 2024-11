Homeoffice , also das Arbeiten von zu Hause aus, ist für 61 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der wichtigste Aspekt bei der Frage nach der Vorstellung einer moderneren Arbeitswelt, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Konzept & Markt zeigt.

Nichtsdestotrotz ist eine gute Büroinfrastruktur sehr wichtig: 40 Prozent aller befragten Vorgesetzten sowie 63 Prozent Angestellten gaben demnach an, dass sie eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr erwarten. Für 49 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spielte zudem das Tageslicht am Arbeitsplatz eine große Rolle. Eine angenehme Klimatisierung war Vorgesetzten (37 Prozent) sowie Angestellten (44 Prozent) gleichermaßen wichtig.

"Wer Mitarbeiter vermehrt ins Büro zurückbringen will, muss auch Angebote im Bereich Networking und Community schaffen", sagte Immofinanz-Managerin Katrin Gögele-Celeda am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Im Rahmen der Studie wurden in Summe 500 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Großraum Wiens online befragt. Außerdem wurden zehn Tiefeninterviews mit Vorgesetzten und Mitarbeitenden durchgeführt, um die Beweggründe hinter den Antworten besser zu verstehen.