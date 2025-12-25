Andritz navigiert mit Flexibilität durch unsichere Zeiten

In Anbetracht internationaler Handelsstreits, eines starken Euro und neuer Hindernisse für nachhaltige Technologien hat Andritz dennoch ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Der im ATX gelistete Anlagenbauer aus der Steiermark konnte seinen Aktienkurs seit Jänner um über 28 Prozent steigern. Das Plus ist wohl weniger den Umsätzen geschuldet – die sind gegenüber dem Vorjahr sogar gesunken – sondern einer auf hohem Niveau stabil bleibenden Marge und vollen Auftragsbüchern.

Schnelle Reaktion auf Veränderungen ist Stärke Mit seinem „Bauchladen“ an Produkten für die Papier- und Zellstoffindustrie, für die Metallindustrie, für den Umwelttechnik- und den Wasserkraftbereich konnte Andritz international neue Aufträge an Land ziehen. In Kentucky wird etwa ein Kohlekraftwerk mit einer Rauchgasreinigungsanlage ausgestattet, in Wales wird eine Säure-Regenerationsanlage in einem Stahlwerk installiert, nach China werden mehrere Anlagen für Zellstofffabriken geliefert. Diese Projekte wirken sich nicht unmittelbar auf den Umsatz aus, versprechen für die kommenden Jahre aber steigende Einnahmen.

„Andritz hat sich 2025 sehr wacker geschlagen“, sagt Daniel Lion, Analyst der Erste Group. Als einen wichtigen Faktor für den Erfolg an der Börse sieht er die Flexibilität des Unternehmens: „Auf Marktveränderungen wird schnell reagiert. Es werden etwa Produktionskapazitäten gesenkt, um die Kostenbasis anzupassen.“ Das sei wichtig, um bei Auftragsvergaben niedrige Preise anbieten zu können und bei den Kostenführern dabei zu sein.

Am besten läuft es in der Wasserkraft Die momentan am besten laufende Sparte von Andritz ist der Bereich Wasserkraft, meint Lion. „In Wasserkraft wurde jahrelang wenig investiert, weil die Energiepreise zu niedrig waren. Dann sind die Preise gestiegen und die Notwendigkeit einer stabilen, nachhaltigen Energiequelle ist vielen wieder klar geworden.“ Dadurch werden nun ältere Kraftwerke modernisiert und auch neue errichtet. „Es gibt nicht viele Hersteller, die sämtliche elektromechanischen Komponenten dafür liefern können.“ In seinen Geschäftsgebieten zählt das Unternehmen zu den großen Playern, die sich einen Großteil des Marktes aufteilen. Hier auch nur einen moderaten Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, zahle sich aus. „Wegen der Qualität seiner Produkte genießt Andritz einen sehr guten Ruf.“

Stabilität für Australiens Stromnetz Ein Beispiel für die internationalen Aktivitäten von Andritz ist ein riesiger Phasenschieber, der das australische Stromnetz stabilisiert. Solche Anlagen werden benötigt, weil die Stromproduktion durch die steigende Menge von Solar- und Windkraftwerken stärker schwankt, erklärt Martin Kogler, Techniker von Andritz Hydro. Bei seinem jüngsten Projekt wurde ein Phasenschieber mit einem 240 Tonnen schweren Rotor in Betrieb genommen, der größte Australiens. Durch die große Schwungmasse kann er innerhalb von Millisekunden viel Strom an das Netz liefern oder abnehmen. Der Rotor ist ständig in Bewegung. Ohne Antrieb dauert es zwei Stunden bis zum kompletten Stillstand.

Andritz nahm am Kaprun-Ausfall keinen Schaden Mit dem im November bekannt gegebenen Ausfall von Verbund-Wasserkraftwerken in Kaprun ist Andritz in die Schlagzeilen geraten. Das Unternehmen wird nun unter anderem zwei defekte Generatoren reparieren, die es im nagelneuen Kraftwerk Limberg III installiert hat. Das wird mehrere Monate dauern und bis zu 60 Millionen Euro kosten. „Geholfen hat das dem Unternehmen sicher nicht, aber es sollte keinen nachhaltigen Schaden verursachen“, sagt Lion. Derartige Defekte könnten hie und da auftreten. Wichtig sei, darauf transparent und schnell zu reagieren. Das habe Andritz getan.

