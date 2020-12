Andreas Matthä bleibt ÖBB-Chef

Aufsichtsratsvorsitzende Andrea Reithmayer lobt in einer Aussendung Matthäs Tätigkeit in seiner ersten Periode als Vorstandsvorsitzender. Er habe bewiesen, dass er das Unternehmen "auch in schwierigen Zeiten auf Kurs hält". Gleichzeitig habe er die Positionierung der ÖBB als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen mit vollem Kundenfokus gestärkt.

Auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßt die Wiederbestellung. "In schwierigen Zeiten brauchen wir Stabilität und Engagement. Ich bin überzeugt Andreas Matthä bringt das mit," kommentiert Gewessler und verweist auf die nächsten Schritte im Kampf gegen die Klimakrise: Die Staatsbahn werde mit einem großen Ausbauprogramm, mit der österreichweiten Stufe des 1-2-3-Klimatickets im kommenden Jahr und mit einem umfassenden Nachtzugnetz durch ganz Europa dabei mitarbeiten.