Analyst: "Wohlhabende profitieren von der aktuellen Zinspolitik"

Beispiel Anleihenmarkt: Viele Papiere werden mit negativen Renditen auf den Markt gebracht. Wer Gewinn erzielen will, muss eine höhere Ausfallsgefahr in Kauf nehmen. Beispiel Immobilien: Die Preise steigen schneller als die Einkommen. „Die Millennials haben echte Schwierigkeiten, Wohnraum zu schaffen“, so Heise. Und die Immobilienpreise würden weiter steigen. Beispiel Altersvorsorge: Wegen der geringen Verzinsung wird in der Pension weniger abfallen. Und Beispiel Sparen: „Die Wohlhabenden profitieren mehr, weil sie Wertpapiere und Immobilien besitzen. Während die unteren Einkommensschichten aufs Sparbuch setzen.“