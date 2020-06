Anagnostics Bioanalysis ist pleite

„Die Firma befindet sich nach der Phase der Produktentwicklung in der Phase des Marktaufbaus. Dazu waren in der Vergangenheit hohe Investitionen notwendig“, heißt es im Insolvenzantrag. „Folglich konnten bisher keine Gewinne erwirtschaftet werden.“ Die finanziellen Mittel wurden von den Mehrheitseigentümern in Form von Eigenkapital und (Wandel-)Darlehen in Höhe von insgesamt einer Million Euro und durch öffentliche Förderungen (siehe unten) aufgebracht. "Um die Liquiditätslage bisin das Jahr 2017 bis zu einen geplanten Höhe von 7,5 Millionen Euro abzusichern, wurde mit einem namhaften deutschen Risikokapitalgeber aus der Medizintechnik-Branche" verhandelt, um diesen als "Lead Investor" zu gewinnen; doch dieser Plan konnte letzendlich nicht erfolgreich finalisiert werden, heißt es im Antrag weiter. Die Bemühungen eine Zwischenfianzierung von bis zu einer Million Euro über Privatinvestoren aufzustellen, erwiesen sich laut Firmenangaben letztendlich auch nicht als zielführend.