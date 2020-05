Ana Botin: Die mächtigste Bankerin Europas

Der König ist tot, es lebe die Königin. Unter diesem Motto könnte der Führungswechsel beim spanischen Bankhaus Santander, der größten Bank Europas, stehen. Der Bankchef Emilio Botin galt als der inoffizielle König Spaniens. Am Tag nach dem überraschenden Tod des 79-Jährigen (Herzinfarkt) wurde seine älteste Tochter zur Nachfolgerin ernannt. Die Führung des Bankriesen bleibt also in der Familie. Das hat Tradition. Die Botins besitzen zwar nur noch einen kleinen Anteil an Santander, haben aber bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Ruder in der Hand.

Ana Botin (53) gilt jetzt als die mächtigste Bankerin Europas. Gelernt hat sie das Geschäft von der Pieke auf. Ana, eines von sechs Kindern, studierte unter anderem an der Harvard Business School in den USA. In den USA verdiente sie sich auch ihre ersten Sporen: Sie war sieben Jahre lang für die Investmentbank JP Morgan tätig. Ab 1989 arbeitete sie dann bei Santander. Auf sie soll die Expansion in Lateinamerika zurückgehen. Sie ist es auch gewesen, die Santander in Großbritannien groß gemacht hat. Dort konnte die Bank die Gewinnlöcher stopfen, die in der Wirtschaftskrise in der spanischen Heimat entstanden.