An den Börsen brodelt es kräftig

Die europäischen Börsen sind heuer bei weitem nicht so stark gestiegen wie die New Yorker Wall Street. Leider heißt das nicht, dass sie nun auch weniger fallen könnten. Denn noch immer geben die USA den Ton an den Finanzmärkten an. Und stürzt die Wall Street, stürzt auch der FTSE-Index in London, der DAX in Frankfurt und natürlich der ATX in Wien.

Dasselbe gilt für Asien. Der Nikkei-Index in Tokio rasselte am Donnerstag gleich um 3,89 Prozent nach unten. Auch die europäischen Börsen starteten tiefrot, im Laufe des Tages reduzierten sich die Verluste aber wieder. Ein Blick über den Atlantik erklärt auch warum: Die Wall Street eröffnete am Donnerstag mit nur kleinen Verlusten. Das Fazit der Börsianer: „Wir werden uns in nächster Zeit wohl an stark schwankende Aktienkurse gewöhnen müssen.“ Die Tagestrader haben also wieder Hochsaison, die Privatanleger schauen besser eine Zeit lang nicht auf ihr Portfolio.