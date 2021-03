ams ist bei Osram-Übernahme am Ziel angekommen

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag des steirischen Sensor-Spezialisten ams mit seiner Tochter, dem deutschen Lichtkonzern Osram, ist am Mittwoch in Kraft getreten, teilte ams am Abend mit. Zunächst war die Eintragung ins Handelsregister durch Klagen mehrerer Osram-Aktionäre verhindert worden. Im November hatte die Osram-Hauptversammlung dem Beherrschungsvertrag zugestimmt, der ams auch zum Schuldenabbau Zugriff auf die Finanzmittel von Osram verschaffen soll.

ams wollte sich mit dem Vertrag Zugriff auf die Finanzmittel von Osram verschaffen, auch um die Schulden für die mehr als vier Milliarden Euro schwere Übernahme zu tilgen.

Integration vorangeschritten

Inzwischen sei der Planungsprozess für die Integration weit vorangeschritten, sagte der scheidende Osram-Chef Olaf Berlien bei der Hauptversammlung am Dienstag. So seien die Managementebenen benannt und das Steuerungsmodell verabschiedet. Fast die vollständige Führungsebene von Osram habe eine vergleichbare Position im gemeinsamen Unternehmen gefunden. Berlien verlässt das Unternehmen allerdings mit Monatsende. Sein Nachfolger wird der ams-Finanzvorstand Ingo Bank, der den Osram-Spitzenjob zusätzlich zu seinen Aufgaben bei ams übernimmt.