AMS geht für 2024 von "deutlich reduziertem" Förderbudget aus

Das Arbeitsmarktservice (AMS) geht für 2024 "aus kaufmännischer Vorsicht von einem deutlich reduzierten Förderbudget" für die aktive Arbeitsmarktpolitik aus. "Dies vor allem deswegen, weil heuer die Sondermittel der Aktion Sprungbrett oder auch des Stabilitätspakts auslaufen", hieß es vom AMS auf APA-Anfrage. Aufgrund der hohen Inflation und den dadurch gestiegenen Lohnkosten müsse man bei Planungen die Ausbildungsplätze "daher deutlich redimensionieren".

In Tirol sind potenziell weniger Mittel für das AMS Tirol im kommenden Jahr bereits politisch und medial ein Thema. ÖVP-Klubchef Jakob Wolf und die SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl übten am Montag Kritik an möglichen Kürzungen beim AMS-Förderbudget.