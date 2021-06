Amering übernimmt 110 Lieferanten von Toni's Freilandeier

Ein Obmann eines Vereins der Lieferanten sei an ihn herangetreten. "Er hat geschaut, dass die Bauern nicht in der Luft hängen", erklärte Amering, der Gewerbe und Lebensmittelindustrie aber auch den Handel mit unterschiedlichen Produkten von Vollei bis zu Sondermischungen und Frischeiern bedient. Spätestens im Mai, nach Ablauf einer sechsmonatigen Frist ab Insolvenz von Toni's, wahrscheinlich aber schon ab Ostern, dürfen die Landwirte an den oberösterreichischen Verarbeiter liefern. "Ich gehe davon aus, dass der Masseverwalter mit Ostern in der Steiermark dicht macht." Laut "OÖN" sollen am 2. März bei einer Tagsatzung am Landesgericht Leoben Kaufangebote geprüft und dann entschieden werden.

Amering habe den Bauern aus der Steiermark, aber auch Ober- und Niederösterreich angeboten, 30 Prozent ihrer Ausfälle durch die Insolvenz zu übernehmen, "ein Willkommensbonus", nannte es der Firmenchef. An der Eiersammlung ändere sich nichts, derselbe Lieferant wie bisher hole die Eier ab und bringe sie dann zum neuen Abnehmer.