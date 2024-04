Wie ein deutsches Unternehmen den Laptop neu erfindet

"Gamechanger"

Entwickelt wurde der Maverick, so der Name des Gerätes, vom deutschen Unternehmen Ameria aus Heidelberg. Firmenchef Albrecht Metter spricht von einem "Gamechanger", also von einem Gerät, das eine ganze Branche verändern kann.

Er will mit dem Gerät nicht nur den Laptop neu erfinden, sondern auch die Interaktion mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf eine neue Stufe stellen. "Wir wollen die Art der Interaktion auf das Level heben, wie auch Menschen miteinander kommunizieren", sagt Metter.