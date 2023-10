Amazon bringt erste Internet-Satelliten ins All

„Es ist das erste Mal, dass Amazon Satelliten in den Weltraum bringt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Technologieabteilung bei Kuiper, Rajeev Badyal. „Wir werden enorm viel lernen, unabhĂ€ngig davon, wie die Mission verlĂ€uft.“

Die ersten tatsĂ€chlich funktionsfĂ€higen Kuiper-Satelliten sollen Anfang 2024 gestartet werden, wie es von Amazon hieß. Das Unternehmen hofft auf erste Tests mit Kunden Ende kommenden Jahres.

3.200 Satelliten in den nÀchsten sechs Jahren

Der vom heutigen US-MilliardĂ€r Jeff Bezos gegrĂŒndete Onlineriese Amazon plant, in den kommenden sechs Jahren 3.200 Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Zehn Milliarden Dollar (umgerechnet rund 9,45 Milliarden Euro) sollen in das Projekt investiert werden.

Ziel ist es, den Zugang zum Internet auch in entlegenen und unterversorgten Gebieten auf der Welt zu ermöglichen, darunter in Kriegs- und Katastrophengebieten. Bisher dominiert Musks Unternehmen SpaceX das GeschÀft. Es hatte die ersten seiner mehr als 3.700 betriebsfÀhigen Starlink-Satelliten 2019 in den Weltraum befördert. Mittlerweile ist die Flotte angewachsen. Insgesamt sollen 12.000 Internet-Satelliten ins All befördert werden. Auch andere Unternehmen und Regierungen sehen den Bereich mit Interesse. OneWeb hat bereits Internet-Satelliten im All. China will noch heuer mit dem Aufbau einer Flotte beginnen.