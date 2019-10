Am Flughafen Wien droht Abfertigungschaos

Verschlossene Check-in-Schalter: Damit fanden sich am Donnerstagmorgen etliche Passagiere am Flughafen Wien-Schwechat konfrontiert. Auf den Anzeigen fand sich der lapidare Hinweis „Staff meeting Celebi, Check-in delayed“ (Mitarbeiterversammlung Celebi, Check-in verzögert).

Der Hintergrund für die Verzögerungen war eine Betriebsversammlung der türkischen Bodenabfertigungsfirma Celebi Ground Services Austria. Deren Personal ist unter anderem für das Beladen der Flugzeuge sowie das Betanken in Teilen des Flughafens zuständig. Laut eigenen Angaben wickelt Celebi in Österreich rund 19.600 Flüge im Jahr ab.

Die rund 450 Celebi-Mitarbeiter am Flughafen Wien sehen aktuell einer ungewissen Zukunft entgegen: Der ursprünglich auf sieben Jahre angelegte Vertrag endet Anfang 2020. Wer dann die Koffer und das Catering in die Flugzeuge bringt, ist offen und mehr denn je in der Schwebe.