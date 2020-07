Am Boden zerstört und vorsichtig optimistisch

Die Stimmung bei den Wirtschaftstreibenden ist aufgrund der Corona–Krise stark eingetrübt. Wie das Market Instituts in seinem Konjunkturbarometer feststellt, fühlen sich drei Viertel der Jungunternehmer von der Corona–Pandemie betroffen. Entsprechend gedämpft sind im Vergleich zu den Vorjahren die Aussichten auf Ertragslage, Kostensituation, Investitionsaktivitäten und die Pläne, neue Mitarbeiter zu engagieren. Am stärksten betroffen waren die Branchen Freizeit und Tourismus.

In Anbetracht der Situation lobte Christiane Holzer, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft in der WKÖ, die Jungunternehmer bei einer Pressekonferenz am Dienstag als „Speerspitze des Optimismus“. Immerhin die Hälfte der Befragten rechnet mit einer Normalisierung der Wirtschaftslage im laufenden Jahr, drei Viertel erwarten die Erholung bis zum ersten Halbjahr 2021.