Alterung der Gesellschaft macht Fachkräftemangel "immer drängender"

Es gebe hier „kein Allheilmittel“, man müsse mehr Arbeitslose, Ältere und Frauen in Beschäftigung bringen und brauche „natürlich auch qualifizierten Zuzug aus Europa“, so Kocher. Ohne Lösung werde der „Fachkräftemangel immer drängender“, sagt der Minister voraus. Denn: Geburtenstarke Jahrgänge scheiden in den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben aus und jedes Jahr würden dann weitere 20.000 bis 40.000 Arbeitskräfte fehlen.

Dazu komme der internationale Wettbewerb um die Arbeitskräfte aus dem Osten. Hier ist vor allem die Konkurrenz mit Deutschland für heimische Betriebe eine große Herausforderung.