"Arbeitsunfall": Lkw rammte Dienstauto von Minister Martin Kocher

Eigentlich war Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwochvormittag am Weg in Richtung Alpbach. Zunächst informierte er allerdings noch in einer Pressekonferenz über die aktuellen Arbeitslosenzahlen.

Der Unfall ereignete sich dann gegen 10.30 Uhr am Ring in der Nähe des Wiener Rathauses. Ein Lkw bog von der Ringstraße links in Richtung Rathausplatz, dabei kollidierte der Lastwagen aus unbekannter Ursache mit dem Dienstauto des Ministers.

Kocher selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. Weniger Glück hatte eine 28-jährige Mitarbeiterin des Ministers, sie wurde beim Crash leicht verletzt.

Nach einer notfallmedizinischen Versorgung wurde sie ins nächste Krankenhaus gebracht.