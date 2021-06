Alte Orientteppiche als Geldanlage

„Schon 15 bis 20 Prozent des Umsatzes mache ich online. Internet ist nicht mehr wegzudenken.“ Das Vertrauensverhältnis müsse natürlich gegeben sein, wenn die Bieter die Exponate nicht direkt begutachten können. Langauer verschickt daher 6000 detailreiche Auktionskataloge. Acht Mitarbeiter seien nur für die Betreuung der Anrufer zuständig. Der Fachmann leitet selbst die Auktion („reiner Zufall, dass ich das kann“), muss aber auch am Telefon aushelfen, wenn ein Bieter ihn persönlich sprechen möchte. „Die Auktion ist sehr anstrengend, danach bin ich fertig.“

Vorteil einer Auktion sei, dass es kein Feilschen wie am Bazar gebe, sondern nur den Schätzpreis. „Das gibt größere Sicherheit, nicht zu viel zu zahlen.“ Der Preis werde in Absprache mit dem Eigentümer in vernünftiger Höhe angesetzt. „Ein zu hoher Preis killt jedes Interesse.“ Langauer selbst verdient an einer Auktion in der Regel rund 25 Prozent (vom alten und neuen Eigentümer). „Bei Konkurrenten wie Christie’s oder Sotheby’s sind es 40 Prozent.“