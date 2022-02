Das japanische Unternehmen war in dieser Zeit nämlich der drittgrößte Kamera-Hersteller der Welt.

Insgesamt blickt man bei Minolta auf eine Firmengeschichte von 1928 bis 2006 zurück. Ein Jahr vor dem Rückzug aus dem Kamera-Geschäft kündigte man noch an, in Partnerschaft mit Sony neue Digitalkameras zu entwickeln.

Dazu kam es dann aber doch nicht und Sony übernahm stattdessen einige Systeme von Minolta und verbaute sie in die eigenen Kameras.

Unter dem Namen „Konica Minolta“ verlagerten die Japaner ihr Geschäft dann auf andere Branchen. Aktuell zum Beispiel auf Cloud-Lösungen.

Nokia Mobile: Nicht weg, aber nur noch ein Schatten

Unglaublich aber wahr: Die Finnen galten von den 1990er-Jahren bis in die Mitte der 2010er-Jahre als weltweit bedeutender Mobiltelefonhersteller.

Von 1998 bis 2011 waren sie sogar globaler Marktführer in dieser Branche. Aber dann setzten sich Apple und Co. an die Weltspitze.