Alpine war schon im Herbst 2010 pleite

Tatsächlich hatten die Alpine Bau und die Alpine Holding erst im Juni 2013 Insolvenzanträge gestellt. Am 10. Oktober 2012 hatte das Nachrichtenmagazin profil erstmals über Zahlungsschwierigkeiten beim Baukonzern unter dem Titel "Salzburger Alpine Bau in schweren Turbulenzen" berichtet. Die Pleite ist eine der größten der Zweiten Republik, die Gläubiger schauen großteils durch die Finger: Die Konkursquote werde vermutlich bei rund fünf Prozent liegen, sagte der Masseverwalter der Alpine Bau, Stephan Riel, der auch am Montag als Zeuge am Handelsgericht befragt wurde.

Das Konsortium der klagenden Banken besteht aus BAWAG P.S.K., Erste Group, ÖVAG, Raiffeisen Bank International, Raiffeisenlandesbank OÖ, UniCredit Bank Austria und der spanischen Bankia.