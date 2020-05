Alpine-Pleite: Banken-Deal soll hohen Millionenbetrag bringen

„Über die Feiertage konnte ein Vergleich ausgehandelt werden, der meiner Ansicht nach sehr attraktiv ist“, sagt Alpine-Insolvenzverwalter Stephan Riel im Gespräch mit dem KURIER. Konkrete Zahlen will er (noch) keine preisgeben. Nur so viel: Sollte der Gläubigerausschuss dem Deal zustimmen, wird „auf jeden Fall ein zweistelliger Millionen-Betrag an die Masse fließen“.

Dem Vernehmen nach wird der „erzielbare Verkaufserlös“ dieser Sicherheiten (Liegenschaften, Beteiligungen, Forderungen) auf rund 83 Millionen Euro geschätzt, der Großteil davon soll in den Alpine-Massetopf fließen. Insider rechnen mit etwa 80 Prozent bzw. rund 60 Millionen Euro.

Damit steigen die Chancen, dass die Gläubiger doch eine Mini-Quote von wenigen Prozent erhalten werden.