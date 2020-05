Alpine baute fast eine halbe Mrd. Euro Verlust

Arnold Schiefer

DerMegaverlust ist, so der neue KonzernchefimÖ1-Mittagsjournal, unter anderem das Ergebnis von „Selbstüberschätzung kombiniert mit mangelnder Kontrolle“.

Die Alpine, die Schiefer seit drei Wochen leitet, habe geglaubt, Großprojekte in Osteuropa ähnlich abwickeln zu können wie in Österreich. Das habe – so Schiefer, der in den vergangenen zwei Jahren die ungarische Güterverkehrstochter der ÖBB weitgehend sanierte – zu großen Problemen geführt, weil die Vertragstreue in den östlichen Nachbarstaaten „wesentlich anders“ sei als in Österreich.