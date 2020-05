Alpine Holding: Forderungen auf 794 Millionen gestiegen

Für das Insolvenzverfahren der Alpine Holding ist dieses gesamte Forderungsvolumen ein Desaster. „Ich habe 3400 Euro in der Massekasse“, bestätigt Engelhart. Die Barauslagen und Porto-Kosten trägt er in der Zwischenzeit aus der eigenen Tasche, von einer Honorierung seiner aufwendigen Tätigkeit ist er weit entfernt. Die Ebbe in der Kassa heißt für die fast 7500 Anleihe-Gläubiger derzeit nichts anderes als: Es ist nichts zu holen.