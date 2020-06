Strabag und Habau matchen sich um Asphalt-Mischwerke

Bei der insolventen Alpine Bau bleibt kein Stein auf dem anderen. Am Freitag hat der Gläubigerausschuss die regionalen Auffanglösungen durch Habau, Swietelsky und Hinteregger genehmigt. Am Montag müssen die drei Deals noch vom Konkursgericht bestätigt werden. Dann können rund 1800 Alpine-Mitarbeiter zu den neuen Arbeitgebern wechseln. Zugleich geht das Feilschen um die Alpine-Assets weiter. Die Übernahme der Geschäfte in Tirol samt etwa 330 Mitarbeitern durch die lokale Baugröße Bodner steht in Kürze ins Haus. Aber auch die Strabag ist jetzt in den Übernahme-Ring gestiegen.

„Wir haben am Donnerstagabend ein Angebot für mehrere Mischanlagen gelegt und warten auf die Rückmeldung“, bestätigt Strabag-Sprecherin Diana Klein dem KURIER. Es geht vor allem um Asphalt-Mischanlagen. Laut Baubranche hat die Strabag schon bisher die größte Anzahl an Asphalt-Mischanlagen und -beteiligungen in Österreich. „Ich glaube nicht, dass die Übernahme von Mischwerken durch die beiden Großen, Strabag und Porr, kartellrechtlich realisierbar sind“, meint Karl Trauner, Geschäftsführer der Habau. Es gebe einen Präzedenzfall. Notfalls müsse man aber dagegen rechtlich vorgehen. Indes will Trauner weiter bei der Alpine zukaufen: Alphalt-Mischanlagen, die Hazet Bau und die Entsorgungsfirma Oekotechna.

Am Freitag wurde der Insolvenzantrag der Alpine Holding eingebracht. „Die gesamten Verbindlichkeiten betragen 700 bis 740 Millionen Euro“, sagt Holding-Anwalt Michael Proksch zum KURIER. Rund 400 Millionen Euro entfallen auf Haftungen für die Pleite-Tochter, 290 Millionen Euro entfallen auf drei Alpine-Anleihen, die als Darlehen an die Tochter durchgereicht wurden. Die Holding muss diese Darlehen nun als Forderung im Konkurs der Alpine Bau anmelden. „Ich bin sehr pessimistisch, dass eine nennenswerte Quote für die Anleihezeichner herauskommt“, sagt Gerhard Weinhofer von Creditreform.